Gowin: Opozycja uwierzyła, że metodą Majdanu doprowadzi do zmiany władzy

– Posłowie PO przygotowali sobie spektakl, wyprowadzili z równowagi marszałka Kuchcińskiego, a przed Sejmem miała miejsce przygotowana wcześniej demonstracja. Gdy nałożyła się na to nieplanowana okupacja Sejmu, to opozycja uwierzyła, że metodą Majdanu doprowadzi do zmiany władzy – stwierdził na antenie Radia ZET wicepremier Jarosław Gowin.