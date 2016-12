– Na każdym wywiadzie i na tym, co mówi Jarosław Kaczyński, wielu próbuje się doktoryzować. Na wywiadzie „wSieci” można by było napisać profesurę. Każdy wywiad Jarosław Kaczyńskiego jest czytany od deski do deski. To może nam zwiększyć poziom czytelnictwa – komentowała Elżbieta Witek na antenie TVP Info.