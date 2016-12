„Gazeta Wyborcza” opisuje sprawę kraksy sędziego TK sprzed niemal 1,5 roku. Od tego czasu nie ustalono winnego wypadku, a „GW” informuje, że opinia biegłego wskazująca na winę sędziego Lecha Morawskiego została podważona w Prokuraturze Krajowej. Nastąpiło to przed wysłaniem do TK wniosku o uchylenie sędziemu z nadania PiS immunitetu, co według informacji dziennika mieli zamiar zrobić śledczy z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.