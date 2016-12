Arcybiskup Henryk Hoser trafił do szpitala

Wikariusz Generalny diecezji warszawsko-praskiej biskup Marek Solarczyk poinformował, że arcybiskup Henryk Hoser trafił do szpitala. Duchowny zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji szybkiego powrotu do zdrowia kościelnego hierarchy.