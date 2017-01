Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w związku z zabójstwem 21-latka, do którego doszło w sylwestrową noc w Ełku, zarzuty usłyszał Tunezyjczyk. W niedzielę przed barem z kebabem, gdzie doszło do zbrodni, zebrało się kilkaset osób. Część z nich zdewastowała lokal, doszło też do starć z policją. Zatrzymano ponad 20 chuliganów.