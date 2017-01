Bielan o obradach 11 stycznia: Jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty. Mamy plan b i c

– Chciałbym żeby przed 11 stycznia doszło do kompromisu – mówił o proteście opozycji w Sejmie wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jak zaznaczył, partia rządząca liczyć, że do tego czasu „przynajmniej część posłów pójdzie po rozum do głowy”.