Nagranie z głosowania w Sali Kolumnowej trafiło do prokuratury

Dyrektor biura prasowego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że do prokuratury trafiło nagranie z głosowania w Sali Kolumnowej, które odbyło się 16 grudnia. Zastrzeżenia co do legalności głosowania zgłaszali posłowie opozycji.