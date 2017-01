Kariera Bartłomieja Misiewicza w MON przez kilka miesięcy rozgrzewała opinię publiczną. Mimo braku wyższego wykształcenia, 26-letni wówczas rzecznik prasowy, zdobywał kolejne stanowiska, co zaowocowało skandalem i zawiadomieniami do prokuratury. Śledczy nie stwierdzili jednak nieprawidłowości, a Misiewicza przywrócono. Przy okazji zamieszania z jego karierą, poseł .Nowoczesnej Adam Szłapka złożył interpelację do MON, w której spytał o wysokość zarobków Bartłomieja Misiewicza. Pod koniec grudnia MON odpowiedział.