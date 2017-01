„Rzeczpospolita” dotarła do faktur, z których wynika, że do firmy lidera KOD Mateusza Kijowskiego trafiło co najmniej 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Po ujawnieniu całej sprawy internet zalała fala memów poświęconych liderowi Komitetu Obrony Demokracji.