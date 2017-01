– Ja mam zaufanie do Mateusza Kijowskiego. Lubię go jako człowieka bezpośredniego i zawsze raczej szczerego. Nie sądzę by było to celowe działanie i chęć wyciągania dla siebie korzyści – mówił w programie „Graffiti” na antenie Polsat News poseł PO Rafał Grupiński.