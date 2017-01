„Wczoraj po raz pierwszy obejrzałem w sieci przez dłuższą chwilę Jego Świątobliwość Franciszka. I moim zdaniem to wcielenie Lucyfera; ten wzrok! Czasem ciarki przechodzą” – napisał na Facebooku Janusz Korwin-Mikke. Słowa lidera partii Wolność wywołały reakcję Episkopatu. „Każdy człowiek ma prawo do dobrego imienia” – napisał w komunikacie ks. Paweł Rytel-Andrianik. Rzecznik KEP podkreślił, że polityk obraził papieża, a przez to uczucia religijne katolików.