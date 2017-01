– Polskie Stronnictwo Ludowe idzie swoją drogą. Dziś polską racją stanu jest doprowadzenie do tego, by w normalny sposób rozpoczęły się obrady Sejmu, żeby nie doszło do posiedzenia dwóch sejmów, bo to jest rozjazd Polski – mówił na antenie TVP Info szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.