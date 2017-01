– To zdumiewające, że ile razy Ryszard Petru widzi posła Jarosława Kaczyńskiego, to tyle razy mu się zapala światełko w tunelu. I kończy się zawsze tak samo, tzn. okaże się, że to jest światełko pociągu pancernego, który właśnie jedzie na bezpośrednią kolizję z Ryszardem Petru – mówił w „Faktach po Faktach” na antenie TVN24 opozycjonista w okresie PRL Władysław Frasyniuk.