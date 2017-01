Schetyna nie pojawi się na negocjacjach z Karczewskim. Apeluje, by inni liderzy zrobili to samo

– Platforma Obywatelska nie pojawi się na spotkaniu o godz. 14.00 organizowanym przez marszałka Karczewskiego – zapowiedział Grzegorz Schetyna po posiedzeniu klubu PO. Zaprosił też przedstawicieli innych klubów opozycyjnych do spotkania we własnym gronie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie uczestniczył także we wczorajszych rozmowach.