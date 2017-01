Dług publiczny przekroczył bilion złotych. Jego relacja do PKB wynosi prawie 54 proc. PKB. Tym samym praktycznie powróciła ona do poziomu z lat 2011-2013, czyli sprzed demontażu filara kapitałowego w systemie emerytalnym. Wcześniej tak wysoka relacja była na początku lat dziewięćdziesiątych, ale wtedy spadała aż do 36 proc. PKB w 2000 roku. Teraz zaś rośnie i to szybko, mimo że koniunktura poprawia stan finansów publicznych – informuje w komunikacie Forum Obywatelskiego Rozwoju.