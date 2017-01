We wtorek 10 stycznia odbyły się obchody 81. miesięcznicy smoleńskiej. – Przez wszystkie te lata zabiegaliśmy o to, by prawda wyszła na jaw, by wszyscy, którzy zginęli zostali upamiętnieni. Jesteśmy blisko tego dnia, w którym staną tu pomniki – mówił Jarosław Kaczyński.