– Wariant siłowy to najgorsze z najgorszych, możliwych rozwiązań, chociaż to, co się teraz dzieje w Sejmie to właśnie jest siłowe rozwiązanie. To PO zastosowała siłę, bo siłą weszła na mównicę – mówił w programie „Gość Radia ZET” marszałek Senatu Stanisław Karczewski.