Przyjazd sojuszniczych wojsk USA do Polski to dla ministerstwa obrony narodowej niemały powód do świętowania. Resort Antoniego Macierewicza zorganizował z tej okazji "wydarzenia plenerowe pod hasłem Bezpieczna Polska". Jak utrzymuje – we wszystkich miastach wojewódzkich. Z załączonej do komunikatu na Twitterze mapy wynika jednak, że mamy tu do czynienia z pewną dezinformacją...