Beata Szydło: Cieszę się, że doszło wreszcie do otrzeźwienia ze strony opozycji

– Mam nadzieję, że ze strony PO i .Nowoczesnej będzie wola do pracy, a nie zajmowania się protestami – stwierdziła w „Gościu Wiadomości” Beata Szydło. Jak podkreśliła, cieszy ją to, że „doszło wreszcie do otrzeźwienia ze strony opozycji”.