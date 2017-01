Politycy Kukiz'15 krytykują nie tylko zakończony protest opozycji, ale też decyzję marszałka, by przerwać obrady Sejmu. – To pięć tygodni straconych dla Polaków - mówi Agnieszka Ścigaj z tego ugrupowania. Z kolei wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz'15 stwierdza, że nie do końca rozumie, dlaczego Sejm nie będzie pracować w piątek.