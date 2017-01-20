– Nie może być tak, żeby prawo do opieki w publicznym systemie opieki zdrowotnej zależało od tego, czy ktoś jest zamożny, czy nie – mówił na antenie TVP Info minister zdrowia. W czwartek Konstanty Radziwiłł zaprezentował szczegóły likwidacji NFZ i reformy służby zdrowia.
„Od 2018 roku znika pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego”. Radziwiłł o zmianach
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Komentarze
Tylko trzeba szybko znaleźć jakiekolwiek źródło dochodu (ropa, złoto, rzadkie metale, gaz), bo inaczej cały zamysł pójdzie "w p...u" z braku kasy...
Bo to nie Polacy tylko POmylency jacyś byli?
Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach..................Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.''.......................ABY ZROZUMIEC TAKI TOK WARTO SIE ODWOLAC DO WZORCOW Z KANADY ........W KANADZIE TZW. EMERYTURE SOCJALNA OTRZYMUJE KAZDY OBYWATEL NAWET JAK NIGDY NIE PRACOWAL ........DLACZEGO TAK JEST ?.......WIELU LUDZI MYSLI ZE JAK KTOS NP. PRACUJE NA TZW. UMOWIE, ETACIE ITD TO TYKO JEMU SIE COS NALEZY .NATOMIAST TZW>BEZROBOTNI, BEZDOMNI NIE MAJA PRAWA DO NICZEGO ....................OTOZ KANADA DAJE PRZYKLAD POLSCE .............KAZDY OBYWATEL BEZ WZGLEDU CZY MA TZW. LEGALNA PRACE CZY JEST BEZDOMNY , GRZEBIACY NAWET W SMIETNIKU ITD JEST CZESCIA SPOLECZENSTWA I ROWNIEZ PLACI PODATKI POSREDNIE . ............''TAK DRODZY FORUMOWICZE ............BEZDOMNI, BEZROBOTNI , CI GRZEBIACY W SMIETNIKU KTORYCH WIDZIEC PRZEWAZNIE NIE CHCECIE TO TEZ LUDZIE , ROWNIEZ CHODZAC PO SMIETNIKU TE OSOBY PRACUJA , ZBIERAJAC CHOCBY ZLOM I GO SPRZEDAJAC ABY MIEC NA CHLEB ROWNIEZ ZARABIAJA A KUPUJAC W SKLEPACH ZA TE ZAROBIONE PIENIADZE ROWNIEZ PLACA PODATKI GDYZ PODATKI SA WLICZONE W CENY TOWAROW, ZYWNOSCI ITD , VAT ITP..................WIELU ODWRACA WZROK OD BEZDOMNYCH KTORZY ZBIERAJA ZLOM W SMIETNIKU I WIELU ZAPOMNA ZE ONI TAKZE WYKONUJA PRACE, ZARABIAJA I PLACA PODATKI ...I STAD WYNIKA IZ IM ROWNIEZ NALEZY SIE DOSTEP DO PUBLICZNEJ SLUZBY ZDROWIA I INNYCH PRAW WYNIKAJACYCH Z KONSTYTUCJI ...................POLECAM WIELU ZMIENIC MYSLENIE Z ZAWEZONEGO NA SZERSZE ...................Z TYCH TEZ PRZYCZYN W KANADZIE KAZDEMU NALEZY SIE PO PRZEKROCZENIU OKRESLONEGO WIEKU TZW. MINIMALNA EMERYTURA SOCJALNA ...................WIELU W ZYCIU CO DNIA NIE MYSLI IZ TEN GRZEBIACY W SMIETNIKU NP. BEZDOMY TEZ WYKONUJE PRACE, TEZ ZARABIA NA ZYCIE I TEZ PLACI PODATKI .