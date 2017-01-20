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„Od 2018 roku znika pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego”. Radziwiłł o zmianach

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– Nie może być tak, żeby prawo do opieki w publicznym systemie opieki zdrowotnej zależało od tego, czy ktoś jest zamożny, czy nie – mówił na antenie TVP Info minister zdrowia. W czwartek Konstanty Radziwiłł zaprezentował szczegóły likwidacji NFZ i reformy służby zdrowia.
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  • oswiecona IP
    jak w Skandynawii? to znaczy kazda wizyta kosztuje kazde badanie kosztuje wlacznie z badaniem cisnienia rencisci stanncie w kolejce na cmentarz bo dobra zmnana was wykonczy . no i dobrze . forsa jest potrzebna na 500+
    • ciemny lud IP
      Czy w związku z tym zlikwidowany zostanie haracz NFZ i wzrosną pensje? Czy też uczciwie pracujący będą się zrzucać na kombinatorów i cwaniaczków? Znajać bolszewickie PIS*ielstwo pewno to drugie. I te komusze głąby jeszcze próbują się podpinać pod Trumpa :-D
      • first aid IP
        Koniec z równymi i równiejszymi. Koniec ze szpitalami jako biznesem.
        • Olga J. IP
          Zachęta do nie płacenia składek na ubezpieczenie zdorowtne? To skąd państwo będzie brać pieniądze na leczenie chorych? Chrześcijańskie miłosierdzie powinno obejmować też młodych, zdrowych, od rana pjanych ? narkotyzujących się? mających w głębokim poważaniu przyszłość? (bo matka daje mieszkanie, na piwo jakieś grosze się zarobi, leczenie bezpłatne, emerytura najniższa "obowiązkowa" pewnie kiedyś będzie)?
          Tylko trzeba szybko znaleźć jakiekolwiek źródło dochodu (ropa, złoto, rzadkie metale, gaz), bo inaczej cały zamysł pójdzie "w p...u" z braku kasy...
          • kabaret IP
            ""bedac mloda lekarka ,przyszedl raz do mnie pacjent" , , , , , , ,radziwil sie nazywal i  cos pedolil ,ze mu tez potrzebny zabieg mlotkiem
            • ajatoabdullah IP
              Wychodzi na to że tk czyli ta kasta nadludzi, i inne ajatollahy konstytucji cały czas nie przestrzegali, łamali ją, i głupa rżnęli.
              Bo to nie Polacy tylko POmylency jacyś byli?
              • ananas IP
                ma to dobre i złe strony, rynekzdrowia.pl, dopiero co jedna lekarka naciągnęła nfz na 300tys....
                • Do chciwych pokroju Semji IP
                  Przez takich chciwych "myślicieli" jak niektórzy z was nasz kraj zawsze będzie postrzegany jako kraj "dziadostwa". Wystarczy wejść do tramwaju czy autobusu w Warszawie żeby poczuć niewyobrażalny smród od biedoty, która też nimi jeździ. Jeśli nie zadba się o ludzi ubogich to zawsze smród i bieda będeą wizytówką Polski ....CHCIWE OSŁY
                  • Do semja IP
                    Ty chciwy ośle semja. Jak się dobrze dzieje dla bliźniego to wg. ciebie źle. Obyś ty zakało społeczna zszedł z tego świata w pierwszej kolejności.Przez takich jak ty bieda w kraju za PO i PSL miała się znakomicie. I przez takich jak ty nie mogliśmy w niczym dogonić zachodu.
                    • .......... IP
                      PRAWO DLA KAZDEGO DO OPIEKI W PUBLICZNEJ SLUZBIE ZDROWIA WYNIKA Z KONSTYTUCJI ....-----------------......''2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny...............Art. 60.

                      Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach..................Art. 68.

                      1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.''.......................ABY ZROZUMIEC TAKI TOK WARTO SIE ODWOLAC DO WZORCOW Z KANADY ........W KANADZIE TZW. EMERYTURE SOCJALNA OTRZYMUJE KAZDY OBYWATEL NAWET JAK NIGDY NIE PRACOWAL ........DLACZEGO TAK JEST ?.......WIELU LUDZI MYSLI ZE JAK KTOS NP. PRACUJE NA TZW. UMOWIE, ETACIE ITD TO TYKO JEMU SIE COS NALEZY .NATOMIAST TZW>BEZROBOTNI, BEZDOMNI NIE MAJA PRAWA DO NICZEGO ....................OTOZ KANADA DAJE PRZYKLAD POLSCE .............KAZDY OBYWATEL BEZ WZGLEDU CZY MA TZW. LEGALNA PRACE CZY JEST BEZDOMNY , GRZEBIACY NAWET W SMIETNIKU ITD JEST CZESCIA SPOLECZENSTWA I ROWNIEZ PLACI PODATKI POSREDNIE . ............''TAK DRODZY FORUMOWICZE ............BEZDOMNI, BEZROBOTNI , CI GRZEBIACY W SMIETNIKU KTORYCH WIDZIEC PRZEWAZNIE NIE CHCECIE TO TEZ LUDZIE , ROWNIEZ CHODZAC PO SMIETNIKU TE OSOBY PRACUJA , ZBIERAJAC CHOCBY ZLOM I GO SPRZEDAJAC ABY MIEC NA CHLEB ROWNIEZ ZARABIAJA A KUPUJAC W SKLEPACH ZA TE ZAROBIONE PIENIADZE ROWNIEZ PLACA PODATKI GDYZ PODATKI SA WLICZONE W CENY TOWAROW, ZYWNOSCI ITD , VAT ITP..................WIELU ODWRACA WZROK OD BEZDOMNYCH KTORZY ZBIERAJA ZLOM W SMIETNIKU I WIELU ZAPOMNA ZE ONI TAKZE WYKONUJA PRACE, ZARABIAJA I PLACA PODATKI ...I STAD WYNIKA IZ IM ROWNIEZ NALEZY SIE DOSTEP DO PUBLICZNEJ SLUZBY ZDROWIA I INNYCH PRAW WYNIKAJACYCH Z KONSTYTUCJI ...................POLECAM WIELU ZMIENIC MYSLENIE Z ZAWEZONEGO NA SZERSZE ...................Z TYCH TEZ PRZYCZYN W KANADZIE KAZDEMU NALEZY SIE PO PRZEKROCZENIU OKRESLONEGO WIEKU TZW. MINIMALNA EMERYTURA SOCJALNA ...................WIELU W ZYCIU CO DNIA NIE MYSLI IZ TEN GRZEBIACY W SMIETNIKU NP. BEZDOMY TEZ WYKONUJE PRACE, TEZ ZARABIA NA ZYCIE I TEZ PLACI PODATKI .
                      • Semja IP
                        Cała kasa do kednego koryta,będą rozdawać ,kto się lepiej płaszczy itd i dla swoich tak jak przed 90 r.
                        • jurek1959339 IP
                          Jeśli ktoś myśli, że tym sposobem uratuje życie setek osób bezdomnych to grubo się myli. Ci nadal będą po  cichu umierać w swoich kartonach, ponieważ są to najczęściej ludzie, których ze względu na stan będzie łatwo wypchnąć z instytucji leczniczych, a i oni sami do leczenia nie przywiązują większej uwagi. Natomiast do "darmowego" systemu wejdą wcale nie ubogie osoby, lecz z dochodami z szarej strefy, wszelkiego rodzaju przestępcy, począwszy od alfonsów, skończywszy na gangsterach. Są to osoby raczej zamożne i nie dość, że przeciętny Kowalski zapłaci za ich leczenie, to jeszcze ich korupcyjne możliwości będą przeciętnego obywatela przesuwać na koniec kolejki.
                          • rftgyh IP
                            Polski podatnik będzie płacił za  obiboka i różne przybłędy ze świata ? Kolejki nie będą miały końca ? Zajmujemy od  9 lat ostatnie miejsce w Europie to jeszcze mało ? Jeden lekarz na 1000 mieszkańców, to jeszcze nie dość?
                            • franek IP
                              Likwidacja tzw składki zdrowotnej to kierunek słuszny. Kazdy, kto ma pojęcie o tym, jak to funkcjonuje, przyzna mi rację. Mam nadzieję, ze rząd sie z tego nie wycofa tak jak się niestety wycofał z próby uporządkowania podatku PiT (choć z drugiej strony sposób w jaki rząd się za to zabierał, swiadczył, ze sprawę ewidentnie zepsuje- zresztą częsciowo zepsuł podwyzszając de facto PiT i jeszcze nazwał to humorystycznie podwyzszeniem kwoty wolnej od podatku )
                              • no tak IP
                                Płaciłem trzy opłaty na NFZ , teraz dwie opłaty i wielki --uj z tego mam, nie chcę na polskich darmozjadów płacić, zróbcie coś z tym !
                                • Manitu194@gmail.com IP
                                  Ja pracuje na etacie. W listopadzie 25 miałem wypadek i skręciłem kolano. W wyniku tego uszkodzilem lekotke. Musiałem być operowany. W grudniu dostałem skierowana na rezonans. Termin realizacji zamówienia 13 sierpień. Poszedłem prywatnie zrobiłem za 3 dni. Poszedłem do prywatnej kliniki na operacje za tydzień. Po 2 miesiącach po Zwichneleciu dostałem zdolność do pracy. Do kogo mam teraz oddać rachunek za prywatna leczenie
                                  • Z...... IP
                                    Czyli zatoczyliśmy wielkie i kosztowne koło i wracamy do punktu wyjscia! Więc po co były te wszystkie wczesniejsze kosztowne "reformy" ? Po co było wprowadzac jakże kosztowny system EWUŚ? Wygląda na to, że tym krajem rządzili sami idioci, debile i złodzieje !
                                    • pacjent IP
                                      Kłamstwo !!! człowiek z rakiem z tzw zielona katą dostaje termin za 5 miesięcy na podstawowe badanie (rezonans) !!!! więc co robi -idzie prywatnie - płaci 450 zł i wtedy się miejsce i czas znajduje !!! A jak przychodzi do  lekarza to lekarz mówi że przydałby się jeszcze jeden rezonans tych obszarów obok co mozna było zrobić za pierwszym razem dopłacajac 150 zł ale lekarz nie pomyślał i znów trzeba bedzie zapłacić 450 zł .... ???!!!
                                      • krakus2017 IP
                                        komuna wróciła - naiwniaki będą płacić składki . Najlepiej być bezrobotnym z 6 dzieci, pracować na czarno i jeszcze krzyczeć bo mi się należy.... A rząd da bo przeież nie ze swoich ale od ludzi uczciwie pracujących..

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