Poseł PO: My zarobiliśmy na program „Rodzina 500 plus” w 2016 roku

– My zarobiliśmy pieniądze na program 500 plus na rok 2016 – stwierdził na antenie TVP Info poseł Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej. W minionym roku w ramach świadczeń z programu "Rodzina 500 plus", od 1 kwietnia wydanych zostało ponad 17 mld złotych.