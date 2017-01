Brytyjczycy powinni się uczyć polskiego, pendżabskiego i urdu, by zwiększyć spójność społeczeństwa – twierdzi profesor z Cambridge, cytowana przez „The Guardian”. Brytyjski dziennik podkreśla, że na rząd wywierane są naciski, by stworzył obywatelom więcej okazji do nauki języków imigrantów.