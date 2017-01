Wypadek amerykańskich żołnierzy pod Żaganiem. Dwie osoby trafiły do szpitala

Amerykańscy żołnierze przebywający w Polsce mogą mówić o pechu. We wtorek 24 stycznia doszło do kolejnego wypadku z ich udziałem. W wyniku zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka busem dwie osoby trafiły do szpitala.