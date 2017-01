Rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz to dzień, w którym w światowych mediach pojawia się najwięcej informacji dotyczących Holocaustu. W tym roku nieprawdziwe sformułowanie „polskie obozy” pojawiało się stosunkowo rzadko. Nie oznacza to, że nie doszło do prób przypisania współodpowiedzialności, m.in. Polakom. Najbardziej widocznym przykładem jest tekst opublikowany przez BBC News.