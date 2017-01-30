Jak co tydzień sejmowe korytarze rozbrzmiewały wieloma plotkami i informacjami, o których mówi się tylko szeptem. Eliza Olczyk i Joanna Miziołek specjalnie dla państwa wysłuchały polityków i przygotowały zestawienie najnowszych doniesień, które wkrótce mogą stać się ważnymi wydarzeniami politycznymi. Lub nie.
Niedyskrecje parlamentarne #5 – „Kuce od Korwina i młodzi lewacy obronili swoje pieniądze, a banksterzy z Nowoczesnej...”
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2 KADENCYJNOŚĆ BARDZO DOBRY POMYSŁ
DO PARTII PIS ZROBIĆ TO OD TYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH BO W TEJ CHWILI CO SIĘ DZIEJE W SAMORZĄDACH TO MAFIA GDZIE PROSTY OBYWATEL Z PROBLEMAMI JEST IGNOROWANY I UWAŻANY ZA OBŁĄKANEGO.
DOŚĆ MAFIJNYCH UKŁADÓW NA SZCZEBLACH PREZYDENTÓW,BURMISTRZÓW ,WÓJTÓW TO UKŁAD KOLESIOWSKI .
SZPITALE BIEDNE ALE RADY NADZORCZE DZIAŁAJĄ I W ROKU KALENDARZOWYM CZŁONKOWIE TYCH RAD BIORĄ OGROMNE PIENIĄDZE A W TYCH RADACH ZASIADAJĄ LUDZIE NIE ZWIĄZANI I NIE ZNAJĄCY PROBLEMÓW SŁUŻBY ZDROWIA.LICZY SIĘ TYLKO KASA A W CZTERECH LITERACH MAMY SŁUŻBĘ ZDROWIA.
ROZWALIĆ TĘ MAFIĘ RAD NADZORCZYCH UKŁADY TOWARZYSKIE
TAK JAK ZA KOMUNY DZISIAJ JA CI DAM MEDAL A TY MI DASZ JUTRO.
I TAK SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE PRAWA
ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE.
ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
ROZPIEPSZYĆ TE RADY NADZORCZE
ZASIADAJĄ ADWOKACI I LUDZIE Z UKŁADU A CZŁOWIEK KTÓRY ZNA SIĘ NA PROBLEMACH SŁUŻBY ZDROWIA NIE MA PRAWA GŁOSU.
JEST PREZES ALBO DYREKTOR SZPITALA I ON ODPOWIADA ZA CZAŁOKSZTAŁT PRACY SZPITALA I TO POWINIEN BYĆ LEKARZ A NIE JAK W TEJ CHWILI CZŁOWIEK UKŁADU MAFIJNEGO KTÓRY NIE ZNA SIĘ NA DZIAŁALNOŚCI SŁUZBY ZDROWIA.
ZLIKWIDOWAĆ RADY NADZORCZE
PANI PREMIER ROZWALIĆ TE MAFIJNE UKŁADY
Nie piszcie klamstw bo zle skonczycie!!!
Ale te ich ,,ploty'' są mooooocno nieświeże !
Może sejmowi plotkarze im nie ufają ? ...