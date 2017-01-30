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Forum Wprost

Niedyskrecje parlamentarne #5 – „Kuce od Korwina i młodzi lewacy obronili swoje pieniądze, a banksterzy z Nowoczesnej...”

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Jak co tydzień sejmowe korytarze rozbrzmiewały wieloma plotkami i informacjami, o których mówi się tylko szeptem. Eliza Olczyk i Joanna Miziołek specjalnie dla państwa wysłuchały polityków i przygotowały zestawienie najnowszych doniesień, które wkrótce mogą stać się ważnymi wydarzeniami politycznymi. Lub nie.
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  • Tadek Dziadek IP
    ŁOPINSKI PRZESTAŃ PIEPRZYĆ GŁUPOTY
    2 KADENCYJNOŚĆ BARDZO DOBRY POMYSŁ
    DO PARTII PIS ZROBIĆ TO OD TYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH BO W TEJ CHWILI CO SIĘ DZIEJE W SAMORZĄDACH TO MAFIA GDZIE PROSTY OBYWATEL Z PROBLEMAMI JEST IGNOROWANY I UWAŻANY ZA OBŁĄKANEGO.
    DOŚĆ MAFIJNYCH UKŁADÓW NA SZCZEBLACH PREZYDENTÓW,BURMISTRZÓW ,WÓJTÓW TO UKŁAD KOLESIOWSKI .
    SZPITALE BIEDNE ALE RADY NADZORCZE DZIAŁAJĄ I W ROKU KALENDARZOWYM CZŁONKOWIE TYCH RAD BIORĄ OGROMNE PIENIĄDZE A W TYCH RADACH ZASIADAJĄ LUDZIE NIE ZWIĄZANI I NIE ZNAJĄCY PROBLEMÓW SŁUŻBY ZDROWIA.LICZY SIĘ TYLKO KASA A W CZTERECH LITERACH MAMY SŁUŻBĘ ZDROWIA.
    ROZWALIĆ TĘ MAFIĘ RAD NADZORCZYCH UKŁADY TOWARZYSKIE
    TAK JAK ZA KOMUNY DZISIAJ JA CI DAM MEDAL A TY MI DASZ JUTRO.
    I TAK SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE PRAWA
    ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE.
    ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
    ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
    ROZPIEPSZYĆ TE RADY NADZORCZE
    ZASIADAJĄ ADWOKACI I LUDZIE Z UKŁADU A CZŁOWIEK KTÓRY ZNA SIĘ NA PROBLEMACH SŁUŻBY ZDROWIA NIE MA PRAWA GŁOSU.
    JEST PREZES ALBO DYREKTOR SZPITALA I ON ODPOWIADA ZA CZAŁOKSZTAŁT PRACY SZPITALA I TO POWINIEN BYĆ LEKARZ A NIE JAK W TEJ CHWILI CZŁOWIEK UKŁADU MAFIJNEGO KTÓRY NIE ZNA SIĘ NA DZIAŁALNOŚCI SŁUZBY ZDROWIA.
    ZLIKWIDOWAĆ RADY NADZORCZE
    PANI PREMIER ROZWALIĆ TE MAFIJNE UKŁADY
    • przestancie pisac klamstw IP
      Dlaczego KODmunistyczny WPROST seje same ploty!!Ktos z  Redakcji pracuje na rynku I dorabia w Redakcji!!! WPrOst juz spadliscie na dno w Mediach PO GWnie!!!Nieda sie Was juz czytac bo sa same PlOty!!
      Nie piszcie klamstw bo zle skonczycie!!!
      • łowca IP
        Dwie wielkie ,,panie redaktor'' wyszły z redakcji na ... ploty ?
        Ale te ich ,,ploty'' są mooooocno nieświeże !
        Może sejmowi plotkarze im nie ufają ? ...
        • wot prawda IP
          golodoopce musza szabrowac polsze bo inaczej kasy nie zdobeda. Doskonali prawnicy z Nowoczesnej sponsoringu widac nie potrzebuja bo nie widac by z glodu umierali jak np.takie piswieprze czy "buedny" rydzol
          • Polonus IP
            Wreszcie prawdziwa praca autorska potężnych pismaków, a co to ma z dziennikarstwem wspólnego? Na dno panowie już dawno zeszliście, niżej jest już tylko szambo.
            • BABCIA IP
              ta partia to dziwne nazwiska ,może mi się wydaje ,przepraszam

              Najczęściej komentowane