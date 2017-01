Morawiecki zaprasza Polaków z Wysp. „Wróćcie do nas, to będzie dobre dla Polski”

Wicepremier Mateusz Morawiecki, który przebywa w Wielkiej Brytanii, podczas jednego z wywiadów zaapelował do Polaków tymi słowami: "wróćcie do nas, to będzie dobre dla Polski, a niekoniecznie złe dla Wielkiej Brytanii".