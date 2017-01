– Jeżeli chodzi o obecny rząd ma pewne osiągnięcia i pewne obietnice. 500 plus to jest realne osiągnięcie i wielkie gratulacje dla minister Rafalskiej. Robią coś, czego wcześniej żaden minister nie zrobił. Chociaż trzeba powiedzieć jasno: to jest o wiele lat za późno – stwierdził na antenie radia RMF FM europoseł Marek Jurek.