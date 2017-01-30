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Poseł PiS nie w pełni zgadza się z pomysłem partii, ale nie zamierza odchodzić

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Krzysztof Łapiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, na antenie Radia ZET przyznał, że nie w pełni zgadza się z założeniami pomysłu ograniczenia możliwości pełnienia funkcji samorządowych do dwóch kadencji. Jak przyznał, popiera ograniczenie, ale jest przeciwny wprowadzeniu zmiany od wyborów w 2018 roku.
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  • Tadek Dziadek IP
    ŁOPINSKI PRZESTAŃ PIEPRZYĆ GŁUPOTY
    2 KADENCYJNOŚĆ BARDZO DOBRY POMYSŁ
    DO PARTII PIS ZROBIĆ TO OD TYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH BO W TEJ CHWILI CO SIĘ DZIEJE W SAMORZĄDACH TO MAFIA GDZIE PROSTY OBYWATEL Z PROBLEMAMI JEST IGNOROWANY I UWAŻANY ZA OBŁĄKANEGO.
    DOŚĆ MAFIJNYCH UKŁADÓW NA SZCZEBLACH PREZYDENTÓW,BURMISTRZÓW ,WÓJTÓW TO UKŁAD KOLESIOWSKI .
    SZPITALE BIEDNE ALE RADY NADZORCZE DZIAŁAJĄ I W ROKU KALENDARZOWYM CZŁONKOWIE TYCH RAD BIORĄ OGROMNE PIENIĄDZE A W TYCH RADACH ZASIADAJĄ LUDZIE NIE ZWIĄZANI I NIE ZNAJĄCY PROBLEMÓW SŁUŻBY ZDROWIA.LICZY SIĘ TYLKO KASA A W CZTERECH LITERACH MAMY SŁUŻBĘ ZDROWIA.
    ROZWALIĆ TĘ MAFIĘ RAD NADZORCZYCH UKŁADY TOWARZYSKIE
    TAK JAK ZA KOMUNY DZISIAJ JA CI DAM MEDAL A TY MI DASZ JUTRO.
    I TAK SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE PRAWA
    ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE.
    ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
    ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
    ROZPIEPSZYĆ TE RADY NADZORCZE
    ZASIADAJĄ ADWOKACI I LUDZIE Z UKŁADU A CZŁOWIEK KTÓRY ZNA SIĘ NA PROBLEMACH SŁUŻBY ZDROWIA NIE MA PRAWA GŁOSU.
    JEST PREZES ALBO DYREKTOR SZPITALA I ON ODPOWIADA ZA CZAŁOKSZTAŁT PRACY SZPITALA I TO POWINIEN BYĆ LEKARZ A NIE JAK W TEJ CHWILI CZŁOWIEK UKŁADU MAFIJNEGO KTÓRY NIE ZNA SIĘ NA DZIAŁALNOŚCI SŁUZBY ZDROWIA.
    ZLIKWIDOWAĆ RADY NADZORCZE
    PANI PREMIER ROZWALIĆ TE MAFIJNE UKŁADY.
    • ha ha ha IP
      typowy aryjczyk i rece pewnie ciezko spracowane
      • poiuy IP
        kto wie jak nazywa sie orginalnie
        • .......... IP
          NIEZLA NUDA -------------.......NIBY JEST PRZECIW ALE BEDZIE SIEDZIAL JAK WIEKSZOSC ZEBY BRAC PENSYJKE .........tak u na ta polityka wyglada ze strach o pensyjke wygrywa

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