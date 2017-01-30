Krzysztof Łapiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, na antenie Radia ZET przyznał, że nie w pełni zgadza się z założeniami pomysłu ograniczenia możliwości pełnienia funkcji samorządowych do dwóch kadencji. Jak przyznał, popiera ograniczenie, ale jest przeciwny wprowadzeniu zmiany od wyborów w 2018 roku.
Poseł PiS nie w pełni zgadza się z pomysłem partii, ale nie zamierza odchodzić
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2 KADENCYJNOŚĆ BARDZO DOBRY POMYSŁ
DO PARTII PIS ZROBIĆ TO OD TYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH BO W TEJ CHWILI CO SIĘ DZIEJE W SAMORZĄDACH TO MAFIA GDZIE PROSTY OBYWATEL Z PROBLEMAMI JEST IGNOROWANY I UWAŻANY ZA OBŁĄKANEGO.
DOŚĆ MAFIJNYCH UKŁADÓW NA SZCZEBLACH PREZYDENTÓW,BURMISTRZÓW ,WÓJTÓW TO UKŁAD KOLESIOWSKI .
SZPITALE BIEDNE ALE RADY NADZORCZE DZIAŁAJĄ I W ROKU KALENDARZOWYM CZŁONKOWIE TYCH RAD BIORĄ OGROMNE PIENIĄDZE A W TYCH RADACH ZASIADAJĄ LUDZIE NIE ZWIĄZANI I NIE ZNAJĄCY PROBLEMÓW SŁUŻBY ZDROWIA.LICZY SIĘ TYLKO KASA A W CZTERECH LITERACH MAMY SŁUŻBĘ ZDROWIA.
ROZWALIĆ TĘ MAFIĘ RAD NADZORCZYCH UKŁADY TOWARZYSKIE
TAK JAK ZA KOMUNY DZISIAJ JA CI DAM MEDAL A TY MI DASZ JUTRO.
I TAK SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE PRAWA
ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE.
ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
ROZWALIĆ TE RADY NADZORCZE
ROZPIEPSZYĆ TE RADY NADZORCZE
ZASIADAJĄ ADWOKACI I LUDZIE Z UKŁADU A CZŁOWIEK KTÓRY ZNA SIĘ NA PROBLEMACH SŁUŻBY ZDROWIA NIE MA PRAWA GŁOSU.
JEST PREZES ALBO DYREKTOR SZPITALA I ON ODPOWIADA ZA CZAŁOKSZTAŁT PRACY SZPITALA I TO POWINIEN BYĆ LEKARZ A NIE JAK W TEJ CHWILI CZŁOWIEK UKŁADU MAFIJNEGO KTÓRY NIE ZNA SIĘ NA DZIAŁALNOŚCI SŁUZBY ZDROWIA.
ZLIKWIDOWAĆ RADY NADZORCZE
PANI PREMIER ROZWALIĆ TE MAFIJNE UKŁADY.