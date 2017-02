Programowanie zostanie polską specjalizacją narodową? Aż jedna trzecia Polaków to gracze

Aż jedna trzecia Polaków to gracze. Ministerstwa nauki, rozwoju i cyfryzacji chcą zrobić z nich twórców gier, a z programowania uczynić specjalizację narodową. – Jeśli Polska może stać się w jakiejś dziedzinie liderem w Europie, to będą to gry wideo – powiedział Jarosław Gowin.