– To co czytamy dzisiaj, co widzimy, to jest złamanie kręgosłupa Warszawie, odebranie jej podmiotowości – tak przewodniczący PO skomentował propozycje PiS ws. ustawy metropolitalnej. Grzegorz Schetyna ujawnił też, kto z ramienia jego partii prawdopodobnie stanie do wyścigu o prezydenturę w Warszawie.