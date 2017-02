Dziennikarz Radia Merkury Maciej Kluczka został odsunięty od rozmów z politykami po wywiadzie z Ryszardem Czarneckim wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Dziennikarz poinformował już, że m.in. ze względu na nakłanianie go do podpisania oświadczenia, w którym miałby przyznać się do zbyt ostrego przepytywania posła, zrezygnuje z pracy.