„Cuda nad stenogramem. Ten przekazany Komisji Regulaminowej zawierał moje słowa >>Chodzi o siedzibę Sinfonia Varsovia<<. Opublikowany już nie!” – alarmuje poseł PO Michał Szczerba. Jego obiekcje dotyczą głośnego posiedzenia Sejmu z 16 grudnia, w trakcie którego został on wykluczony z obrad przez marszałka Marka Kuchcińskiego, co doprowadziło do blokady mównicy przez posłów opozycji i trwającego blisko miesiąc protestu w Sejmie.