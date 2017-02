Gowin dla „Wprost”: Jeżeli Tusk nie utrzyma funkcji na kolejne 2,5 roku, to wróci do Polski i rzuci nam wyzwanie

– Dzisiaj więcej wskazuje na to, że Donald Tusk zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej na drugą kadencję, niż że straci to stanowisko – mówi w rozmowie z „Wprost” Jarosław Gowin. Wicepremier zdradza też, czemu nie wstąpił do PiS oraz komentuje planowane zmiany w ordynacji wyborczej.