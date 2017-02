Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu aktu oskarżenia przeciwko Pawłowi R., który 19 maja 2016 roku pozostawił we wrocławskim autobusie urządzenie wybuchowe. Skonstruowana przez niego bomba eksplodowała na przystanku, raniąc jedną osobę. Biegli wskazują jednak, że gdyby do wybuchu doszło wewnątrz pojazdu, jego skutki byłyby o wiele bardziej tragiczne.