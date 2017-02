Do Sądu Rejonowego w Krakowie skierowany został prywatny akt oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego działacza Fundacji Pro - Prawo do życia przeciwko piosenkarzowi Maciejowi Maleńczukowi. Reprezentujący działacza prawnicy Ordo Iuris twierdzą, że został on zaatakowany przez artystę podczas pikiety antyaborcyjnej