We wtorek 8 stycznia pojawiła się informacja, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Doszło do niego ponad rok temu, a dowodził nim Bartłomiej Misiewicz. Do sprawy w komunikacie odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej.