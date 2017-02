– Usłyszałem dziesiątki epitetów, przymiotników: od ściany do ściany pijany, ręka w nocniku, cyrk itd. Frustracja do sześcianu, żadnej rzeczowej dyskusji, żadnego merytorycznego odniesienia się do ocen jakie przedstawiłem za poprzedni rok, do planów na ten rok. To smutne – tak Witold Waszczykowski podsumował czwartkową debatę o polskiej polityce zagranicznej, która miała miejsce w Sejmie po jego expose.