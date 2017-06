„To skandal na światową skalę”. Vivienne Westwood w ostrym przesłaniu do polskich władz

– To, co robicie, jest złe. Drzewa ratują życie, jeśli wytniecie drzewa wszyscy zginiemy – tak słynna projektantka Vivienne Westwood zwróciła się do polskich władz, komentując wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej.