Gdańska prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności sędziego TK. Chodzi o wypadek samochodowy

Prokuratorzy z Gdańska zgłosili się do prokuratora generalnego z prośbą o skierowanie do TK wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego Trybunału. Według doniesień medialnych chodzi o Lecha Morawskiego.