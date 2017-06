Prezydent USA przyjedzie do Polski. „Mówienie o izolacji można włożyć między bajki”

Wicepremier i minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na antenie RMF FM komentował informację o lipcowej wizycie Donalda Trumpa w Polsce. Odniósł się ponadto do kwestii transferu Małgorzaty Sadurskiej z kancelarii prezydenta do PZU oraz określił swój stosunek do wyników ostatniego sondażu CBOS.