„Policja jako formacja powołana do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, będzie podejmowała interwencje i działania w stosunku do osób, które poprzez swoje zachowanie będą zagrażać bezpieczeństwu innych ludzi i naruszać obowiązujący porządek prawny” – czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji. To reakcja na deklarację Obywateli RP ws. miesięcznicy smoleńskiej.