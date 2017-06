Play wprowadził od 15 czerwca zmiany w cennikach, realizujące zasadę Roam Like At Home, co oznacza, że wszyscy klienci, którzy w ramach umowy mają pakiety minut, SMS, MMS, a także klienci, którzy korzystają z ofert na kartę, mogą korzystać z nich w Unii Europejskiej na takich samych warunkach, jak w kraju.