– Zawsze w momencie, kiedy ktokolwiek obejmuje władzę w Polsce, dotyczy to każdej formacji politycznej, to są spółki, miejsca, gdzie te osoby będą zatrudniane – tak o nominacji do PZU dla Małgorzaty Sadurskiej, byłej szefowej KPRP, mówił w RMF FM Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta.