Rząd chce wprowadzić abonament węglowy. Projekt skierowano do konsultacji

Już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje o nowym pomyśle rządu, który zakłada, że każdy Polak co miesiąc przy opłacaniu rachunku za prąd dopłacał będzie dodatkową kwotę tytułem abonamentu węglowego. Projektowi przyglądała się komisja prawnicza Rządowego Centrum Legislacji, a teraz został on skierowany do konsultacji społecznych.