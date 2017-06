Macierewicz: Jeśli prokuratura nie zajmie się zaniedbaniami Kopacz, to ja będę nadzorował sprawę

– To były świadome działania na szkodę państwa polskiego po to, by Rosjanie mieli wolną rękę i dowolność w działaniu. Prawdopodobnie polscy „eksperci” dostali instrukcje na temat tego, jak mają badać wrak i całą katastrofę smoleńską – stwierdził w rozmowie z Telewizją Republika szef MON Antoni Macierewicz.