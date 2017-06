Jest nagranie z podsłuchu, na którym szef Amber Gold Marcin P. mówi bardzo wyraźnie: „my żeśmy go (Michała Tuska) nie chcieli, on sam do nas się pchał”; używa takiego określenia „on został nam włożony” – podkreśliła w czwartek w programie „W Punkt” na antenie Telewizji Republika szefowa sejmowej komisji śledczej Małgorzata Wassermann.