Wspólne działania policjantów z Wołomina oraz stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw wraz z funkcjonariuszami z innych jednostek garnizonu warszawskiego, SPAP Warszawa, BOA KGP oraz CBŚ Policji, skierowane w przestępczość narkotykową, doprowadziły do zatrzymania prawie 40 osób w wieku od 24 do 60 lat. Ponad 400 funkcjonariuszy, w trakcie prowadzenia czynności, przeszukało ponad 60 miejsc. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli, m.in. broń palną wraz z amunicją, półprodukty służące do produkcji środków odurzających oraz heroinę, kokainę i mefedron. Zatrzymane osoby podejrzane są o udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.