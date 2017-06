Sądy cywilne nie mają kompetencji, by ocenić, czy wybór prezesa Trybunału Konstytucyjnego był prawidłowy – oświadczył w piątek podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To jego reakcja na opisaną przez RMF FM decyzję warszawskiego sędziego Wojciecha Łączewskiego. Podobne zdanie, co prokurator generalny, wygłosiła premier.