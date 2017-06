Ucieszyła mnie informacja o tym, że władze TVP i Opola porozumiały się w sprawie festiwalu. Przede wszystkim jest szansa na święto polskiej piosenki. Ale chcę zwrócić uwagę, że oto strony, które ostro się pożarły, potrafiły się porozumieć. Nie wnikam, co wydarzyło się za kulisami i co skłoniło do zawarcia ugody – niewykluczone, że była to interwencja samego prezesa PiS, jak wskazują niektórzy. Dla mnie liczy się efekt, porozumienie stało się faktem. To rzadkość w naszym kraju, zazwyczaj częściej dochodzi do eskalacji, a nie zażegnania konfliktu. Właściwie to nie przypominam sobie w ostatnim czasie zakończonej wojny, raczej wybuchają nowe. À propos: na bezrybiu i rak ryba, jeśli chodzi o dialog.